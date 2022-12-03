Мир 03 декабря 2022, 04:59 Делегация парламента Австралии посетит Тайвань — СМИ The Australian: делегация парламента Австралии 5 декабря посетит Тайвань Unsplash

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Австралийские парламентарии во главе с экс-премьером Барнаби Джойсом 5 декабря посетит Тайвань, сообщила газета The Australian. Визит продлится пять дней.

Члены парламента проведут встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и другими официальными лицами. На переговорах планируется обсудить экономическое сотрудничество, реализацию проектов в сфере сельского хозяйства. Гости острова также посетят крупнейшие фабрики Тайваня.

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Этот визит будет первым с 2019 года, тогда в Тайбэе побывал премьер Скотт Моррисон. По данным СМИ, информация о подготовке рабочей поездки на Тайвань скрывалась австралийскими парламентариями, чтобы исключить влияние Китая.

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Тайвань с 1949 года имеет собственную администрацию. Однако в Пекине считают остров своей провинцией. В США опасаются, что при Си Цзиньпине Китай попытается вернуть контроль над островом. Вашингтон не исключает силового решения этого вопроса со стороны китайских властей.