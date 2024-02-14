Мир 14 февраля 2024, 06:38 Американская делегация приедет в Тайвань FT: делегация конгресса США посетит Тайвань 21 февраля Unsplash

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Делегация из семи человек — представителей конгресса США приедет в Тайвань. Американцы встретятся с победившим на выборах главы администрации Лаем Цинде, сообщил источник The Financial Times.

Председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей Майк Галлагер возглавит команду из семи американских законодателей. Они прибудут на остров во второй половине февраля.

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«Главный ястреб Палаты представителей США планирует визит на Тайвань на следующей неделе. <…> Республиканец прибудет в Тайвань 21 февраля», — заявил автор статьи.

Поездку планировали заранее, Майк Галлагер анонсировал ее в январе. Он приезжал на Тайвань год назад, встречался с экс-главой администрации острова Цаем Инвэнь, руководителем оборонного ведомства Цю Гочжэном и представителями разведслужбы. В программе нынешнего визита — встреча с Лаем Цинде.

В Тайвань планировали отправить экс-советника по нацбезопасности Стивена Хэдли и бывшего заместителя госсекретаря Джеймса Штейнберга. Бывший посол КНР в США Цуй Тянькай предупредил о подготовке прокси-войны с Китаем.