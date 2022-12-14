Мир 14 декабря 2022, 05:59 Делегации США и Узбекистана обсудили сотрудничество по безопасности Прибывший в Вашингтон глава МИД Узбекистана Норов обсудил сотрудничество с США Pixabay

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Представители США и Узбекистана на встрече в Вашингтоне 13 декабря обсудили стратегическое партнерство, ситуацию в Афганистане и развитие двусторонней торговли, сообщил Госдепартамент США.

Американскую делегацию представлял помощник госсекретаря Дональд Лу, а узбекскую — глава МИД республики Владимир Норов.

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«Делегации подчеркнули настрой на содействие развитию торговли и инвестиционного партнерства, а также сохранению благоприятных условий для деловой активности в обеих странах», — говорится в заявлении.

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На встрече обсуждался вопрос об охране государственных границ, борьбе с терроризмом и распространением незаконных веществ. Норов ранее встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Визит министра иностранных дел продлится до 14 декабря.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в 2023 году возобновятся переговоры Москвы и Вашингтона по «вопросам-раздражителям». Однако конкретных дат пока нет.