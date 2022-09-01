Делегации из недружественных стран приедут на Восточный экономический форум | 360°

Мир 01 сентября 2022, 05:05 Поделиться Telegram

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Viber Делегации из недружественных стран приедут на Восточный экономический форум Глава Минвостокразвития Чекунков: делегации из Южной Кореи и Японии приедут на ВЭФ РИА «Новости»

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Делегации из недружественных стран приедут на VII Восточный экономический форум (ВЭФ). В их числе и представители Японии и Южной Кореи. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр отметил, что убежден в наличии друзей у России в недружественных странах. По словам Чекунова, «их немало».

«На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку», — сказал Чекунов. Его процитировало РИА «Новости».

Министр отметил наличие исторических и сильных экономических связей с Россией у Японии и Южной Кореи.

Экопартнер форума — Российский экологический оператор — займется организацией РСО. Со стороны ППК планируется проведение отраслевой сессии, посвященной формированию экономики замкнутого цикла в России, а также организация раздельного сбора отходов на территории форума.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 5−8 сентября 2022 года. Он состоится на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

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