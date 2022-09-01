Делегации из недружественных стран приедут на Восточный экономический форум | 360°

Все новости

Общество

01 сентября 2022, 06:48

Акционер подал иск против Starbucks за расизм

Мир

01 сентября 2022, 06:28

«Обвинил во всех смертных грехах». Митрополит раскритиковал президента ФРГ за давление на РПЦ по ситуации на Украине

Мир

01 сентября 2022, 06:16

Власти Литвы вручили представителю России ноту протеста

Общество

01 сентября 2022, 06:09

Сервис отказа от распространения личных данных предложили ввести на «Госуслугах»

Подмосковье

01 сентября 2022, 05:45

Новый флюорограф появился во взрослой поликлинике в Кашире

Подмосковье

01 сентября 2022, 05:43

Почти 500 домов в Подмосковье подключили к газу по президентской программе за неделю

Криминал

01 сентября 2022, 05:41

Основания домашнего ареста скопинского маньяка проверит прокуратура

Эксклюзив

01 сентября 2022, 05:32

Михаил Онуфриенко: ВСУ несут большие потери при наступлении на Херсон

Подмосковье

01 сентября 2022, 05:23

Более 170 заблудившихся в лесу человек спасли в Подмосковье этим летом

Мир

01 сентября 2022, 05:05

Делегации из недружественных стран приедут на Восточный экономический форум

Глава Минвостокразвития Чекунков: делегации из Южной Кореи и Японии приедут на ВЭФ

Читать 360tv в

Делегации из недружественных стран приедут на VII Восточный экономический форум (ВЭФ). В их числе и представители Японии и Южной Кореи. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Министр отметил, что убежден в наличии друзей у России в недружественных странах. По словам Чекунова, «их немало».

«На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку — не просто прагматизм и конструктивный подход, а поддержку», — сказал Чекунов. Его процитировало РИА «Новости».

Министр отметил наличие исторических и сильных экономических связей с Россией у Японии и Южной Кореи.

Экопартнер форума — Российский экологический оператор — займется организацией РСО. Со стороны ППК планируется проведение отраслевой сессии, посвященной формированию экономики замкнутого цикла в России, а также организация раздельного сбора отходов на территории форума.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 5−8 сентября 2022 года. Он состоится на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

0

0

0

0

0

0

Реклама