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    02 апреля 2022, 12:04

    «Делает нас сильнее». Володин — о сотрудничестве РФ и Белоруссии

    Володин: партнерство России и Белоруссии сделало страны сильнее

    Максим Зинкин

    Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, повышая благосостояние граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «Делает нас сильнее». Володин — о сотрудничестве РФ и Белоруссии

    «Партнерство между странами обеспечивает суверенитет, делает нас сильнее благодаря интеграции во всех сферах, повышает благосостояние граждан», — сообщил официальный сайт Госдумы.

    Володин отметил, что в рамках Союзного государства важно чувствовать плечо друг друга и быть вместе.

    «Вместе мы решим задачи, стоящие перед Союзным государством, и преодолеем любые трудности», — заключил Володин.

    В субботу, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Белоруссии.

    Накануне посол России в Минске Борис Грызлов сообщил, что роуминг между Россией и Белоруссией полностью отменят до 1 июня.