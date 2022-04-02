Партнерство России и Белоруссии делает обе страны сильнее, повышая благосостояние граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Партнерство между странами обеспечивает суверенитет, делает нас сильнее благодаря интеграции во всех сферах, повышает благосостояние граждан», — сообщил официальный сайт Госдумы.

Володин отметил, что в рамках Союзного государства важно чувствовать плечо друг друга и быть вместе.

«Вместе мы решим задачи, стоящие перед Союзным государством, и преодолеем любые трудности», — заключил Володин.

В субботу, 2 апреля, отмечается День единения народов России и Белоруссии.

Накануне посол России в Минске Борис Грызлов сообщил, что роуминг между Россией и Белоруссией полностью отменят до 1 июня.