Действия США подорвали отношение к доллару

Соединенные Штаты своей политикой подорвали доверие мира к доллару. Такое заявление ТАСС сделал пресс-секретарь президента Россия Дмитрий Песков.

Он отметил, что доллар перестал быть надежен как резервная валюта, подобное мнение сейчас разделяют многие страны.

«К сожалению, страна — эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте, и поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в своих национальных валютах», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что увеличение доли взаиморасчетов в нацвалютах с разными странами не ставит цели обвалить доллар. Он напомнил, что подобный процесс происходит сейчас между РФ и Турцией, с которой Россия договорилась об оплате части поставляемого газа в рублях.

Ранее аналитик Дмитрий Тарасов посоветовал россиянам покупать юань. Эта валюта поставила рекорд по объемам торговли и вошла в топ-3 на Мосбирже.