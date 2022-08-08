Аналитик Тарасов посоветовал россиянам покупать юань

Юань поставил рекорд по объемам торговли и вошел в топ-3 валют на Мосбирже. Инвесторам стоит присмотреться к китайской валюте для диверсификации портфеля, сказал агентству «Прайм» руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

«Дневной объем торгов по паре юань-рубль 27 июля составил 70,51 миллиарда рублей, в то время как по паре евро-рубль — 58,66 миллиарда рублей», — сообщил он.

Лидером торгов осталась пара доллар-рубль, 117,74 миллиарда рублей, однако в целом юань стал третьей наиболее ликвидной валютой и инвестиционно привлекательной альтернативой доллару. В России ввели ограничения на операции с долларом и евро, а также комиссии за хранение валюты на банковских счетах, при этом открыли возможность торговать акциями Гонконгской биржи и открывать вклады в юанях.

Дмитрий Тарасов отметил, что юань полезен для диверсификации инвестиционного портфеля. Сейчас спрос на него не настолько большой, однако он будет расти по мере развития торгового сотрудничества между Россией и Китаем.