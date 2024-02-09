Мир 09 февраля 2024, 11:03 Действия России в Арктике напугали Запад Daily Mail: Запад испугался потери влияния в Арктике из-за действий России РИА «Новости»

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Западные страны могут лишиться влияния в Арктике из-за сотрудничества России и Китая. Такой вывод сделала британская газета Daily Mail на основе отчета информационно-аналитической фирмы Strider Technologies.

Авторы отчета указали со ссылкой на данные частной разведки, что после 24 февраля 2022 года Россия и Китай активизировали сотрудничество в Арктике. Этот союз может стать противовесом альянсам под руководством США, отметило британское издание.

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«В результате Запад, возможно, никогда не догонит их и может навсегда уступить контроль над Атлантикой Китаю и России», — написали авторы публикации.

Соучредитель Strider Technologies Эрик Левеск в комментарии NBC News обратил внимание, что Арктика всегда казалась США второстепенной задачей, поэтому американцы не уделяли ей должного внимания. В итоге Россия обогнала Соединенные Штаты в этом регионе на 10 лет или более, подчеркнул эксперт. У США же, по словам Левеска, есть только один действующий ледокол, построенный еще в 1970-е годы.

Специалист добавил, что Россия использовала трансграничные партнерства и участие частного сектора в освоении Арктики и показала более эффективный подход, чем у Запада.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что США не смогут смириться с победой России на Украине, поэтому пойдут на провокацию в другом регионе. По мнению ученого, американцы могут использовать Арктику для конфликта с РФ.