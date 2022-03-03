Действия России по защите мирного населения Донбасса поддержали в Абхазии

МИД Абхазии заявил о поддержке действий России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. «Важен голос каждого», а не навязанный Западом тезис «мне стыдно, что я русский», отметили в ведомстве.

«Сегодня коллективный Запад, используя сеть НКО в Европе и России, пытается массово насаждать тезис „мне стыдно, что я русский“. Активно используют социальные сети, деятелей культуры и шоу-бизнеса. В эти дни важно поддержать справедливые устремления России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины. Важен голос каждого», — сказано в сообщении МИД Абхазии, которое цитирует РИА «Новости».

Русские и украинцы, которые выражали свое несогласие с действиями властей Украины, подвергались откровенному насилию, против них совершались массовые преступления, считают в абхазском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении отмечено, что «Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией» в этой усложняющейся международной обстановке.

«Согласно решению президента Абхазии, наша страна признала суверенитет ДНР и ЛНР. Выстраиваем уважительные и равноправные отношения с новыми республиками», — заявили в МИД страны.

Введенные ранее антироссийские санкции в Венесуэле сочли преступлением против народа и экономики России. Венесуэльский лидер Николас Мадуро осудил предпринимаемые США и странами Евросоюза действия.