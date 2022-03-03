Мадуро обвинил США и ЕС в ксенофобии и расизме за преследование русских
Президент Венесуэлы Мадуро: санкции США и ЕС стали преступлением против народа РФ
В Венесуэле сочли введенные антироссийские санкции преступлением против народа и экономики РФ. Шаги США и ЕС назвали неизбирательной экономической войной.
Президент Николас Мадуро осудил предпринимаемые Соединенными Штатами и странами Евросоюза действия. Его слова привело РИА «Новости».
«Посмотрите, что они делают с Россией — это преступление против русского народа, экономическая война. <…> Это сумасшествие», — сказал Мадуро.
Главную войну в мире он охарактеризовал как экономическую, финансовую и торговую. Доллар в сложившейся финансовой системе получил со стороны США и Европы незаконное неизбирательное применение. Валюту используют для шантажа.
Мадуро, добавил ТАСС, обвинил западные страны в разжигании ксенофобии по отношению к русским. Президент Венесуэлы напомнил об отстранении от управления филармоническим оркестром дирижера Валерия Гергиева.
«Они преследуют русских по всему миру. <…> Это называется ксенофобией, расизмом, преследованием, нарушением прав человека», — подчеркнул политик.
По его словам, против России развернули «жестокую информационную войну».