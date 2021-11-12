Рост цен неизбежен. Российский автопром стал заложником мирового кризиса

Из-за нехватки электронных компонентов «АвтоВАЗ» на весь день остановил линию сборки автомобилей. Всему виной всемирный кризис логистики, который начался со злополучного контейнеровоза Ever Given. Специалисты уверены, что со временем ситуация наладится. Пока же нужно готовиться к росту цен. Причем не только на автомобили.

«АвтоВАЗ» подвели поставки

Завод «АвтоВАЗ» в Тольятти 12 ноября приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов. Рабочим пообещали компенсацию в размере двух третей средней заработной платы. Сделавшим прививку от коронавируса работникам в этот день также обещали компенсацию в размере разницы между средней заработной платой и оплатой времени простоя.

Весь день на тольяттинском предприятии простаивали линии сборки автомобилей, все остальные производства продолжали функционировать в обычном режиме. При этом производство двигателей, КПП, шасси, прессовое производство, металлургия и другие линии продолжали работать в обычном режиме.

Из-за перебоев с поставками комплектующих у автозавода начались регулярные простои с весны этого года. В компании предположили, что кризис продлится до середины 2022 года. Руководство планирует, что после решения проблемы с поставками производственные потери будут нагонять с помощью работы по субботам и девятичасовых смен.

Глобализацию подвела логистика

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев рассказал «360», что проблемы растут от глобализации мирового рынка и разделения труда. До середины прошлого столетия все, что необходимо, делалось на одном предприятии: двигатель для автомобиля в одном цеху, электроника в следующем, в еще одном — подвеска и так далее. Сейчас же ситуация изменилась.

«Рынок труда стал глобализоваться — отдельные компоненты, не только для автомобилей, производились зачастую в другой части планеты. Это было выгодно — не поверите, но узбекский завод General Motors часть моторов поставляет в США. И американцам это выгодно, потому что в Узбекистане низкая стоимость рабочей силы», — пояснил Коренев.

То есть производство отдельных узлов и компонентов стало размещаться там, где это, во-первых, дешевле, а во-вторых, там, где сосредоточены ресурсы. Например, производство алюминия требует высоких энергозатрат электричества — и алюминиевые заводы чаще всего располагаются рядом с крупными электростанциями.

Подобная система безупречно работала, пока со своими задачами справлялась мировая логистическая система. Однако она начала сбоить, потому что была заполнена на 100% и не имела какого-то люфта в качестве запаса прочности Алексей Коренев аналитик группы компаний «Финам».

Кризис поставок привел к дефициту

Началось все с того, что в Суэцком канале застрял контейнеровоз, напомнил Алексей Коренев. Затем, когда прошла первая волна коронавируса и возобновились транспортные потоки, из Юго-Восточной Азии в США хлынул поток товаров и компонентов, которые до этого не поставлялись, и случился первый транспортный коллапс.

«Огромное количество контейнеров скопилось в Штатах — их не успевали разгружать. А Азия осталась без контейнеров и не могла отгружать товары. Потом пять китайских морских портов, три из которых крупнейшие в мире, не работали из-за вспышки коронавируса. Не так давно начался очередной транспортный коллапс», — рассказал аналитик.

Он уточнил, что две недели назад у берегов Лос-Анджелеса стояло 62 груженых контейнеровоза, которые не могли разгрузиться. Кроме того, Китай ввел ограничения на контейнерные перевозки с Россией. Возник дефицит не только с комплектующими в электронике, но в очень многих других направлениях по всему миру.

Удаленность производства начали сокращать

Коренев рассказал, что большинство мировых компаний были вынуждены сокращать объемы производства автомобилей, останавливали заводы на недели, меняли график работы. Отечественная LADA имеет очень много импортных деталей, а также иностранные двигатель и электронику.

«Летом, как только начались сбои, снизили производство LADA Granta в пользу LADA Vesta, которая все-таки более современная, и надеялись, что ситуация не усугубится. Ситуация усугубилась: теперь стало не хватать комплектующих и для остальных машин. Это уже сказалось на ценах автомобилей — не только в России, но и на Западе», — отметил Коренев.

Вслед за новыми стали дорожать и машины с пробегом. Это будет продолжаться до полного выздоровления системы логистики. Пока же многие страны и компании придут к решению о деглобализации. Некоторые уже сегодня переводят производство поближе к месту окончательной сборки.

Кризис как повод начать свое производство

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал «360», что спрос на автомобили сейчас достаточно высокий. Кризис приведет к увеличению срока ожидания машин покупателями. Возможно, даже появится услуга по получению автомобиля раньше, но за некоторую доплату.

«Дефицит рождает рост цены — это очевидно, по-моему. Но обратите внимание вот на что: некоторое время назад правительство принимало постановление, позволяющее выпускать автомобили без комплектации системы экстренного реагирования при авариях „ЭРА-ГЛОНАСС“», — напомнил Попов.

Он добавил, что это постановление принималось из-за недостатка электронных компонентов. Несмотря на то, что это постановление было принято, дефицит, видимо, пошел дальше и распространился по другим системам автомобиля: блоки управления двигателем и прочее.

«Еще один момент, на который я обратил внимание: в перечне всех моделей, которые производит ВАЗ, не указана остановка конвейера по LADA Vesta. Она производится на Ижмаше, в структурном подразделении ВАЗа. То есть на нее электронных компонентов хватает? Или ижевский завод вперед закупился?» — задался вопросом Попов.

По его словам, дефицит чипов и их производства — хороший повод для того, чтобы начать производить чипы внутри страны. Дефицит повысил интерес к производству товаров, находящихся в ограниченном количестве, потому что это гарантия спроса, напомнил автоэксперт и отметил, что кризис можно пережить, зато после него будет большее количество производителей.

Подорожания машин не избежать

Автоэксперт Василий Кисенков в разговоре с «360» назвал кризис очередным катализатором для повышения цен на рынке вторичных автомобилей. Эксперт предположил, что на 5-10% повысится стоимость на недавние модели автомобилей «АвтоВАЗа», где использовались чипы.

«В следующем году цены поднимутся еще на 10-15%. Хотя все эксперты сейчас будут кричать, что это всего лишь повышение цен на 2-3%, не более, но это стоит умножить на три. Сейчас реальность такова, что машины в следующем году вырастут в цене и от этого не убежать — инфляция растет», — заключил Кисенков.