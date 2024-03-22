Мир 22 марта 2024, 12:40 «Дефицит честности» Британии. МИД России — об «исчезновении» Кейт Миддлтон МИД России уличил Британию в тиражировании фейков о принцессе Кейт Миддлтон I–Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Великобритания окончательно закрепила за собой статус эпицентра производства фейков на фоне ситуации с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«Что касается всей ситуации вокруг „исчезновения“ монаршей особы, то она является наглядной иллюстрацией проблемы хронического „дефицита честности“ политического и медийного классов официального Лондона», — подчеркнули в ведомстве.

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Вместо купирования дезинформация британское правительство и королевский дом предпочли не только уйти от прямых ответов, но и поучаствовать в тиражировании фейковых материалов в отношении здоровья принцессы Уэльской, констатировали в министерстве.

Кенсингтонский дворец 17 января сообщил, что Миддлтон перенесла плановую операцию. Причины не уточнили, отметив, что принцесса пожелала, чтобы ее личная медицинская информация осталась конфиденциальной.

По данным британских СМИ, сотрудники лондонской больницы пытались получить доступ к сведениям. После этого руководство медучреждения запустило расследование.