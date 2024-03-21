Мир 21 марта 2024, 11:02 Расследование попытки хищения медданных Кейт Миддлтон начали в Лондоне Mirror: больница в Лондоне изучает попытку подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон I–Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Руководство лондонской больницы приступило к расследованию после сообщений о попытках сотрудников получить доступ к конфиденциальным сведениям из медкнижки принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая лечилась в этой клинике. Об этом сообщила газета The Mirror.

«Старшие руководители больницы связались с Кенсингтонским дворцом сразу после того, как инцидент был доведен до их сведения, и заверили дворец, что будет проведено полное расследование», — говорится в статье.

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По данным издания, представители клиники не захотели комментировать ситуацию, но отметили, что прилагают все усилия для того, чтобы обеспечить конфиденциальность для своих пациентов. У больницы безупречная репутация в области лечения высокопоставленных и знаменитых людей страны.

Газета The Mirror уточнила, что как минимум одного сотрудника больницы уличили в попытке завладеть медзаписями принцессы.

Ранее в прессе появилось новое видео с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Авторы британского таблоида заявили, что это первые кадры с ней после операции.