Спецоперация 20 февраля 2024, 05:58 Вместе с азовцами в Авдеевке находились канадские и грузинские наемники Минобороны РФ: в Авдеевке вместе с «азовцами» были наемники из Канады и Грузии РИА «Новости»

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Наемники из Канады и Грузии были вместе с «азовцами»* перед спешным уходом. Об этом заявило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Ведомство опубликовало кадры из освобожденного региона. На них штурмовики группировки войск «Центр» показали позиции украинской армии около железнодорожного вокзала. По словам бойцов ВС РФ, эти территории ранее удерживали боевики нацподразделения ВСУ — 3-й отдельной штурмовой бригады, которую сформировали на базе «Азова»*

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«По допросу командира роты „азовского“ батальона*, их было порядка десяти человек — канадцев. И были еще грузины. Это наемные войска», — рассказал один из бойцов штурмового подразделения группировки «Центр».

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что некоторые украинские военные скрылись в подземельях Авдеевского коксохимического завода, как когда-то подобное происходило на «Азовстали» в Мариуполе. Он объяснил, что их точное число неизвестно, на территории предприятия много подземных коммуникаций.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.