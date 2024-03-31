Мир 31 марта 2024, 02:03 «Давно деградировали». В США заявили о катастрофе ВСУ Аналитик из США Баррос: Россия доказала эффективность своей армии РИА «Новости»

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Российская армия показала высокую эффективность, в то время как ВСУ исчерпали средства ПВО на фоне сокращения поддержки со стороны Запада. Об этом заявил руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войн Джордж Баррос в интервью Fox News.

По словам американского аналитика, на Украине наблюдается ужасная ситуация. Он заявил, что администрация президента США Джо Байдена дает пустые обещания о продолжении поддержки ВСУ из-за нежелания конгресса одобрить выделение военной помощи.

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Баррос указал, что украинская армия исчерпала средства противовоздушной обороны до критического уровня, а ВВС Украины давно деградировали. В то же время русские солдаты продолжают демонстрировать «эффективность и смертоносность своей армии».

Главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что главными целями ВСУ сейчас является формирование и подготовка резервов для нового контрнаступления.