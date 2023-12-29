Мир 29 декабря 2023, 21:15 «Давление огромное». В Германии признали преимущество российских войск перед ВСУ Welt: Россия оказывает огромное давление на ВСУ особенно на Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские Вооруженные силы оказывают неимоверное давление на украинскую армию. Такой вывод сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже телеканалу Die Welt.

«Давление российских сил, как и прежде, огромно, оно не ослабевает. Особенно это заметно на Донецком направлении», — отметил репортер.

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Недавнее взятие Марьинки расчистило российским войска путь для продвижения вперед, считает журналист.

Освобожденная Марьинка исчезла из ежедневного отчета Генштаба ВСУ. До этого украинские командиры отчитывались об «отражении атак» в населенном пункте. Официальное сообщение Минобороны РФ о взятии Марьинки пришло 25 декабря. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил об этом президенту России Владимиру Путину.