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Давление резко упало на одной из ниток «Северного потока — 2»

Nord Stream 2 AG: давление резко упало на одной из ниток «Северного потока — 2»

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Чрезвычайное происшествие случилось на одной из ниток «Северного потока — 2». Там сильно упало давление. Специалисты уже начали расследование. Об этом заявил оператор газопровода — компания Nord Stream 2 AG.

«ЧП на нитке А газопровода „Северный поток — 2“. Сегодня ночью диспетчер береговой площадки „Северного потока — 2“ зафиксировал резкое падение давления в линии А», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

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Оператор добавил, что береговые службы России, Германии, Финляндии, Швеции, Дании сразу же оповестили об этом, проходит расследование.

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Строительство «Северного потока — 2» продолжалось три года и завершилось в 2021 году. Обе нитки наполнили техническим газом. Однако правительство Германии в феврале 2022 года остановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила, что проект фактически заморожен.

Накануне немцы провели акцию в поддержку запуска «Северного потока — 2». Люди просят разрешить работу газопровода.

Газопровод Северный поток — 2

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