Мир 26 сентября 2022, 00:05 Поделиться Telegram

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Viber Массовая акция в поддержку запуска «Северного потока — 2» прошла в Германии Более трех тысяч человек в ФРГ пришли на акцию в поддержку запуска «Северного потока — 2» РИА «Новости»

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Почти 3,5 тысячи человек пришли на акцию в общине Лубмин, в земле Мекленбург-Передняя Померания на севере Германии в воскресенье. Демонстранты выступили против энергетической политики правительства, а также призвали запустить газопровод «Северный поток — 2» и отменить санкции против России, написало издание nrd.de

Акция проходила под лозунгом «Чтобы у нашей Родины было будущее — откройте „Северный поток — 2“». Участники демонстрации надеются, что при запуске газопровода стоимость энергоносителей для немцев стабилизируется. Именно в Лубмине расположен приемный терминал трубопровода.

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«Северный поток — 2» тянется из России до Германии и состоит из двух веток. Строительство магистрали завершили в сентябре прошлого года. После признания Москвой суверенитета республик Донбасса немецкие власти остановили сертификацию газопровода.

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В Германии многие понимают, что отказываться от российского газа равносильно рубке сука, на котором сидишь. Однако из-за санкционной политики, навязанной Европе со стороны США, ей приходится идти на такие меры.

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