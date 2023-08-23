Мир 23 августа 2023, 05:50 Датский режиссер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение Режиссер Ларс фон Триер напомнил датским властям о значимости жизней россиян РИА «Новости»

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Датский актер, сценарист и режиссер Ларс фон Триер раскритиковал решение правительства страны о передаче украинской стороне истребителей F-16. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram*.

«Для господина [президента Украины Владимира] Зеленского <…>, а также для [премьера Дании] госпожи [Метте] Фредериксен, которая вчера как игривая новоиспеченная влюбленная позировала с улыбкой до ушей в кабине пилота одной из самых страшных современных машин для убийства: жизни русских тоже имеют значение!» — заявил он.

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Ранее стало известно, что ВС Дании начали учить украинских пилотов управлению истребителями F-16. На датскую авиабазу в Скрыдструпе прибыло восемь пилотов и 65 военных из Украины. Копенгаген отправит Украине 19 истребителей F-16. Первые шесть самолетов будут у киевского режима в конце текущего года.

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