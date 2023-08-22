Мир 22 августа 2023, 18:11 Восемь украинских летчиков начали обучать управлению F-16 в Дании Reuters: Дания начала обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 Master Sgt. Andy Dunaway/Общественное достояние / Википедия

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Вооруженные силы Дании начали учить украинских летчиков управлять истребителями F-16. Об этом написало издание Reuters со ссылкой на заявление датских военных.

«Восемь пилотов прибыли на датскую военную авиабазу в Скрыдструпе вместе с 65 военнослужащими, которые будут обучены обслуживанию самолетов», — сообщили журналисты.

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Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, первые шесть королевство отправит ближе к Новому году, передало издание. Нидерланды, у которых есть 42 истребителя, пока не решили, сколько самолетов они поставят киевскому режиму.

Всего в страну приехали 73 бойца ВСУ, писал RT. Восемь из них — пилоты, а остальные — технический и вспомогательный персонал.

Ранее отставной американский офицер Дэниел Дэвис рассказал, что ВС России с помощью систем ПВО без проблем собьют западные истребители F-16. Самолеты уязвимы перед российскими установками С-300 или С-400.