Общество 22 февраля 2023, 11:03 Сенатор Владимир Круглый рассказал о импортозамещении лекарств

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Россия уже почти год живет в условиях санкций, что влияет и на фармакологическую область. Об этом «Парламентской газете» рассказал заслуженный врач России, член Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый.

По его словам, за последний год Россия столкнулась с рядом трудностей. Хотя официально лекарства не попали под санкции, поставки нарушились. Главным образом, из-за проблем с логистикой. Еще одна сложность — зарубежные компании перестали проводить клинические испытания в России. Поэтому отечественные фармкомпании начали разрабатывать собственные аналоги. Например, самого дорогого в мире лекарства от мышечной атрофии.

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«Например, один из самых сложных и дорогостоящих лекарств для лечения спинальной мышечной атрофии — российский аналог „Золгенсма“ — уже близок к завершению. То есть у нас есть мощный научно-технический потенциал для того, чтобы производить необходимые лекарства. В том числе для лечения онкологии», — отметил Владимир Круглый.

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Он также добавил, что отечественные лекарства ничем не уступают по качеству импортным.