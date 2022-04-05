Danone может изменить решение и уйти из России

Французская компания Danone может прекратить свою деятельность на территории России. О том, что производитель рассматривает такой вариант, заявил источник Reuters.

Причина, по которой Danone может поменять свое решение, пока неизвестна. Компания владеет несколькими суббрендами российского происхождения. Также Danone принадлежит несколько производств на территории РФ.

Ранее компания заявляла, что приостановит инвестиционные проекты на территории России, по продолжит выпускать ряд товаров. По словам представителей Danone, в РФ планировалось сохранить производство свежих продуктов повседневного спроса и детского питания.