Danone продолжит производить молочку и детское питание в России

Российские заводы Danone продолжат локальное производство части продукции. Приостановка деятельности французской компании коснется только инвестиционных проектов.

Danone продолжит производство молочной продукции и детского питания в России. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба компании.

«Мы решили приостановить все инвестиционные проекты в России, но в настоящее время продолжаем производство и дистрибуцию свежих продуктов повседневного спроса и детского питания, чтобы по-прежнему удовлетворять основные потребности местного населения», — говорится в сообщении.

С конца февраля 2022 года ряд зарубежных компаний заявил о частичной или полной приостановке своей деятельности на территории России. Некоторые связали свое решение с экономической обстановкой в мире.

Ранее наблюдались небольшие перебои поставок импортного детского питания на территорию РФ. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать. Также стало известно о том, что Nestle заявила о сохранении поставок детского питания в Россию.