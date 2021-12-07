«Русских» хакеров снова обвинили в попытках хищения данных из США

Хакеры, якобы связанные с российскими спецслужбами, могут продолжить попытки кражи данных. Американская компания Mandiant назвала их целью сведения, связанные с интересами Москвы.

В Mandiant заметили, что не обладают стопроцентной уверенностью в достоверности подобных утверждений. Выдержки из доклада компании привело РИА «Новости».

Тем не менее американские специалисты полагают, что минимум за частью выявленной активности стоит сообщество хакеров, которое подозревают в работе на Службу внешней разведки России.

Многочисленные кластеры хакерской активности в Mandiant связали с «общей российской угрозой — угрожающим фактором». В компании его обозначают как UNC2452. По версии Microsoft, уточняется в документе, речь идет о Nobelium.

Данные, указано в докладе, иногда похищали для того, чтобы создать новые маршруты доступа к сетям других целей.

В прошлом году компания Mandiant обнаружила взлом SolarWinds. Власти США тогда обвинили хакеров из РФ в атаке на американские правительственные учреждения и частные структуры. Они воспользовались уязвимостью в ПО SolarWinds.

Россия не раз отвергала подобные обвинения и ведет с Соединенными Штатами диалог об информационной безопасности.