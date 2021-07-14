Блинкен пригрозил российским хакерам сдерживающими мерами

Если Россия не предпримет меры против хакеров, действующих на ее территории, в дело вмешаются США. В Госдепе рассказали, что американцы работают над объединением союзников для коллективного реагирования на преступления в киберсфере.

Госсекретарь Энтони Блинкен выступил с подобным заявлением на конференции в Вашингтоне, посвященной новым технологиям и вопросам безопасности. Об этом сообщил ТАСС.

Переговоры начались после взлома компании SolarWind. Блинкен обратил внимание на поддержку версии США об атаке российских хакеров 22 странами.

«В ходе взаимодействия с Россией наш сигнал ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они этого не сделают, мы сделаем», — сказал глава Госдепа.

Вашингтон в ответ на транснациональную киберпреступность, добавил Блинкен, намерен нарастить дипломатические средства для противодействия ей.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал нелепыми подозрения американской стороны в причастности России к кибератакам и вмешательству в выборы. По его словам, напасть на компанию SolarWinds могли Великобритания и США. Хакеры из этих стран способны внедрить секретные уязвимости в ПО, пользуясь тайным партнерством с провайдерами и ведущими техно-компаниями.