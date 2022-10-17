Данные об увеличении количества бракованных чипов из Китая опровергли | 360°

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Данные об увеличении количества бракованных чипов из Китая опровергли

Эксперт Рязанцев заявил, что бракованные чипы из Китая всегда были на рынке России

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Информация о том, что в России увеличилось количество бракованных китайских чипов некорректна. Дело в том, что плохие товары всегда поставляли в страну. За их качество в итоге отвечает российский заказчик. Об этом заявил автор Telegram-канала и книги «Китайцы: руководство по применению» Алексей Рязанцев в беседе с «360».

Он объяснил, что китайских чипов практически нет, потому что их фактически не производят. Основные чипы, которые производятся для мобильных устройств, — из Южной Кореи, Тайваня и США. Поставка этих чипов — под санкциями, она запрещена. Поэтому Китай просто не может покупать чипы и продавать их на сторону.

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«Чипы могут продаваться в устройствах невоенного назначения. Что касается других чипов, о которых идет речь в статье [газеты] «Коммерсант», на мой взгляд, ответ в этой же статье и есть. Высокий процент брака присутствует по той причине, что заказчик покупает брак. То есть люди, которые не имеют опыта закупки электронных компонентов», — заявил Рязанцев.

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По их словам, российские компании отдают то, что им продали, «а не то, что они хотели».

«Рынок продажи брака в Китае — достаточно большой. Он существует, развивается и процветает. Говорить о большем проценте брака можно в одном случае — если заказчику продают брак. Если заказчику продают нормальные, новые компоненты, то брака 40% там быть не может. Бракованные или бывшие в употреблении (б/у) компоненты, которые снимают с готовых устройств и перепродают дальше, — такой процент брака возможен», — добавил эксперт.

Он отметил, что чипы нужно уметь перепроверять. Рязанцев заявил, что все чипы являются фактически б/у

«Все специальные фабрики и специальные технологии, которые позволяют извлекать эти компоненты, используют повторно. Ничего нового не происходит», — резюмировал собеседник «360».

Ранее появились данные, что доля бракованных микрочипов из Китая увеличилась в России с 2% до 40%.

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