Мир 20 июля 2023, 12:02 Данные на 1700 сотрудников СБУ и 2000 военных ВМФ Украины слили в Сеть Хакеры RaHDit слили данные на сотрудников СБУ в ответ на теракт на Крымском мосту СБУ

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В Сети появились данные на 1700 сотрудников Службы безопасности Украины, а также на две тысячи военнослужащих украинского ВМФ. Информацию опубликовали хакеры из группировки RaHDit, сообщило РИА «Новости». Так они ответили на теракт на Крымском мосту 17 июля.

Помимо этого, хакеры выложили данные на участников волонтерской организации UA Cats Division, собирающей пожертвования на морские беспилотники для ВСУ.

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В ночь на 17 июля Украина совершила атаку против Крымского моста, задействовав для этого два надводных беспилотника. Жертвами стали два человека — муж и жена из Белгородской области. Их дочь пострадала. Девочке 14 лет. В четверг, 20 июля, ее доставили для продолжения лечения в Москву.

Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил примерную стоимость восстановления моста в 1-1,3 миллиарда рублей. Эта сумма предварительная.