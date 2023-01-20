Мир 20 января 2023, 08:27 Дания пожалела об отправке своих гаубиц Caesar Украине Аналитик Кристенсен: Дания утратила важный элемент обороны из-за Украины Википедия

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Дания лишилась важного элемента обороны, отправив Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом изданию Berlingske сообщил аналитик Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен.

«Гаубицы Caesar составляли важное ядро в обороне Дании. Важно понять, что мы передали украинцам не свои старые, списанные вооружения. Это системы, которые были основными нашими боевыми возможностями», — сказал он.

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Кристенсен отметил, что датская армия ждала передачи Caesar от Франции достаточно длительное время.

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«Эти боевые системы планировали включить в состав новой бригады численностью до четырех тысяч человек», — добавил он.

Ранее глава датского министерства обороны Дании Эллеманн-Йенсен объявил, что государство поставит на Украину 19 гаубиц Caesar.

При этом украинские военные испытывали проблемы с установками Caesar еще в прошлом году. Многие из них уже вышли из строя из-за нехватки запчастей и частой эксплуатации.