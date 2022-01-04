Дания поддержит демократию в Грузии и на Украине

Правительство Дании нацелено на реализацию проектов, направленных на поддержку демократии и энергетической независимости Грузии и Украины. Об этом сообщил RT со ссылкой на заявку Министерства иностранных дел Дании.

В программу «Восточное соседство Дании» вошли целевые проекты на Украине и в Грузии, а также несколько других мер поддержки. Два основных направления — поддержка демократии указанных стран и «зеленый переход» вкупе с энергетической независимостью.

Датский МИД рассказал, что программа запланирована к выполнению на период с 2022 по 2026 год. Королевство планирует привлечь к работе двух экспертов, которые оценят эффективность «Восточного соседства». На оплату труда консультантов выделят около 67 тысяч евро.

Напомним, МИД Дании также сообщал о намерении выделить 257 тысяч евро в рамках проекта по борьбе с коррупцией на Украине.

Ранее Всемирный банк предоставил Украине ссуду на 300 миллионов евро для проведения реформ и восстановление экономики после пандемии коронавируса.