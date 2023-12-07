07 декабря 2023, 18:03
Дания на законодательном уровне запретила сожжение Корана
Датский парламент принял закон о запрете сожжения Корана
Депутаты парламента Дании поддержали закон о недопустимом обращении с религиозными текстами, в том числе запретив акции сожжения Корана. Об этом сообщило агентство France Press.
За принятие законопроекта проголосовали 94 депутата, 77 парламентария высказались против. Документ кабмин Дании представил в конце октября 2023 года.
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Законопроект запрещает «неприемлемое обращение» с текстами, которые имеют значение для религиозных сообществ. Таким образом датское правительство надеется остановить акции с осквернением и сожжением Корана.
Арабские государства, а также руководство Организации исламского сотрудничества неоднократно осуждали подобные акции.
В Минюсте Дании заявили, что за порчу религиозных текстов нарушителю грозит штраф или лишение свободы сроком до двух лет. Власти Дании назвали законопроект «важным сигналом» для всего мира.
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