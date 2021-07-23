Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошел на поводу у России по вопросу «Северного потока — 2». Следующий глава Белого дома подвесит над газопроводом дамоклов меч и введет санкции. Об этом в интервью Politico заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

«Следующий президент <…> вернет санкции против трубопровода. Это означает, что европейские компании, которые думают, что им сойдет с рук содействие проекту, встретятся с дамокловым мечом, когда Белый дом больше не будет капитулировать перед Россией», — приводит издание слова Круза. Сенатор выразил уверенность, что после Байдена у руля Соединенных Штатов встанет республиканец.

Он вспомнил случай, когда президент-демократ Джимми Картер отдал Панамский канал. По словам Круза, последствия этого решения ощущаются до сих пор. Собеседник подчеркнул, что будет против всех назначений Байдена в госдеп, пока его администрация не изменит свою позицию по «Северному потоку — 2».

На днях США и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2», по которому газопровод будет достроен при условии соблюдения некоторых условий. ФРГ обязалась принимать меры, если российские власти будут ограничивать поставки энергоносителей