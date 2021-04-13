Daily Mirror выдал кадры российских учений в Сибири за прибытие войск на границу с Украиной

Британское издание Daily Mirror опубликовало статью под названием «Российское телевидение утверждает, что британская МИ-6 сотрудничает с Украиной, чтобы спровоцировать масштабную войну в Европе». В качестве иллюстрации, которая якобы показывает присутствие российских войск у Восточной Украины, издание взяло кадры с учений спецназа ЦВО под Новосибирском, которые ранее были опубликованы телеканалом «Звезда».

«Россия увеличивает численность своих войск у границы с Восточной Украиной», — говорится в описание фотографии, на которой на самом деле показаны новосибирские учения.

Руководство телеканала «Звезда» направило официальное обращение британским коллегам с просьбой удалить фотографии, которые в материале выдаются якобы за присутствие российских войск у Восточной Украины.

«В данной статье использован кадр с нашего видео. Но это дезинформация <…> Ваш журналист использовал кадры совершенно другого военного мероприятия — учений спецназа в Сибири. <…> Доводим до вашего сведения, что это происходило в 4 300 километрах от российско-украинской границы <…> Мы вынуждены просить вас опубликовать опровержение», — приводит сайт телеканала «Звезда» текст обращения к британским коллегам.

Через некоторое время Daily Mirror удалило из статьи фотографию, которая была приложена руководством российского телеканала к обращению. Пока британское издание не опубликовало опровержение, также Daily Mirror ничего не ответил руководству телеканала «Звезда».

В начале апреля экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко предположил, что убийство ребенка на Донбассе с помощью сброшенного дроном ВСУ боеприпаса показывает, что Киев намерен начать широкомасштабные военные действия на территории мятежных регионов Украины. Политик заявил, что власти готовятся к вторжению в самопровозглашенные ДНР и ЛНР республики.