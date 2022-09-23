СМИ показали видео вечеринки с голым сыном Байдена | 360°

Мир 23 сентября 2022, 05:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber СМИ показали видео вечеринки с голым сыном Байдена Daily Mail: Хантер Байден в 2018 году развлекался в дорогостоящем отеле в Малибу Unsplash.com

Читать 360tv в

В Сеть попало пикантное видео, на котором сын действующего президента США Хантер Байден в 2018 году развлекается в дорогостоящем отеле в Малибу. Кадры опубликовал британский таблоид Daily Mail.

По данным агентства, стоимость ночи в этом отеле достигает 4140 долларов. На кадрах — развратная вечеринка Байдена-младшего. Сначала он катается на велосипеде по лужайке, потом голышом скатывается по горке в бассейн. За кадром слышен женский смех.

Реклама

Daily Mail заявляет, что видео было сохранено на ноутбуке Хантера Байдена и попало в распоряжение агентства.

Реклама

Американский лидер Джо Байден 10 августа отправился с рабочей поездкой в штат Южная Каролина. Вместе с ним в самолет сел сын Хантер Байден, который неоднократно фигурировал в скандалах из-за фотографий и видео с утерянного ноутбука. Критика в адрес Байдена-младшего возобновилась после обысков в доме Дональда Трампа во Флориде

0 1 0 0 0 0