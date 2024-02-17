Мир 17 февраля 2024, 08:59 Стало известно число скрывающихся от мобилизации украинцев с судимостью Малюська: 50 тысяч военнообязанных украинцев с судимостью скрываются от ТЦК РИА «Новости»

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Как минимум 50 тысяч украинских мужчин с погашенной судимостью не стоят на воинском учете и скрываются от сотрудников военкоматов. Об этом изданию «Страна.ua» заявил министр юстиции Денис Малюська.

«У нас около 50 тысяч граждан, которые не попадают на радары военкоматов и каким-то образом избегают военкоматов в силу того, что они когда-то совершили преступление. Как показала практика, такие граждане вполне безопасны для общества. Не понимаю, почему они не могут внести свой вклад в защиту страны», — сказал он.

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Малюська отметил, что военные власти страны предлагали привлечь эту категорию граждан в ряды ВСУ.

«Есть еще и отбывающие сейчас наказание, там такая же история. Они вполне могут достойно защищать свое государство», — добавил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 13 мая. Вице-спикер Рады Александр Корниенко отмечал, что многие украинцы решили поступить в аспирантуру, чтобы избежать призыва в армию.