Заявление Дональда Трампа о заражении коронавирусом может быть связано с недавними дебатами, которые стали для президента США неудачными. Политолог Наталия Елисеева рассказала «360» о вариантах развития предвыборной кампании в стране с учетом новых обстоятельств.

Прошедшие между нынешним американским лидером и его соперником Джо Байденом дебаты, по некоторым данным, оказались самыми провальными в истории политики Соединенных Штатов. Елисеева напомнила, что Трамп рассказал о болезни как раз после скандального эфира.

«Скорее всего, эти вещи могут быть взаимосвязаны. <…> С учетом сложной ситуации с коронавирусом в США, второй волны и провалившегося здравоохранения это такая условная близость к народу — он тоже человек, тоже болеет. <…> Для него это хороший ход, чтобы сгладить социальную напряженность», — сказала политтехнолог.

Поступок Трампа настраивает электорат в пользу главы Белого дома. Вопрос стоит в том, как ситуация будет развиваться дальше. Американцы привыкли к подробностям личной жизни первых лиц государства и знаменитостей. И президенту нужно будет решить, как вести себя дальше. Например, рассказывать ли о течении болезни в Twitter.

«Ко второму раунду дебатов вопрос [с выздоровлением], скорее всего, будет решен», — предположила Елисеева.

Сейчас Байден, по данным социологических опросов, опережает Трампа по нескольким пунктам. В 2016 году между ним и Хиллари Клинтон складывалась аналогичная ситуация, но в 2020-м все осложнилось из-за пандемии и массовых протестов в США.

Любая предвыборная кампания, особенно такого уровня, — это хорошо спланированный сценарий. Особенно в Америке Наталия Елисеева политолог.

Политолог заметила, что пока заявлениям Трампа верить не стоит. Лучше присмотреться к дальнейшему развитию событий. Не исключено, что его предвыборный штаб применит какие-нибудь фишки вроде чудесного исцеления через неделю или разработки препарата от коронавируса.

У Байдена сейчас появилась возможность развернуть кампанию против системы здравоохранения и заработать себе дополнительные очки.

Будет перенос выборов или нет, говорить рано. Если голосование закончится не в пользу Трампа, то результаты он может и не признать.