Мир 14 мая 2023, 01:09 COVID-19 назвали не главной причиной смертности в пандемию в США «Царьград»: ученые США раскрыли главную причину смерти в пандемию COVID-19 в стране Pxhere

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Ученые из Северо-Западного университета в Иллинойсе назвали причину большого количества смертей во время пандемии COVID-19. Большинство людей скончались не от коронавируса, привел выводы ученых «Царьград».

По словам профессоров, увеличивающееся число смертельных исходов заставило задуматься медиков по всей планете, ведь его зафиксировали не от SARS-CoV-2.

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Американские ученые изучили истории болезни более 500 человек, которых госпитализировали с дыхательной недостаточностью или тяжелой формой пневмонии. Выяснилось, что коронавирусом болели только 190 из них.

С помощью искусственного интеллекта удалось установить, что причиной смерти в ряде случаев стала вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП). Это вторичная инфекция, которая способна развиться после подключения к аппарату ИВЛ.

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила об отмене статуса пандемии COVID-19. По данным ВОЗ, инфицирование ковидом в мире снизилось за четыре недели на 17%. Всего с начала пандемии, по данным на 3 мая, поступала информация о 765 222 932 заболевших.