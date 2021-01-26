CNN: Трамп начал обсуждать с юристам свою защиту на процедуре импичмента

Источники канала утверждают, что бывший глава Белого дома пока не выбрал команду юристов, которые будут его защищать во время импичмента. Тем не менее в последние несколько дней Трамп начал рассматривать стратегию защиты с адвокатом Бутчем Бауэрсом. По сведениям СNN, последний уже дал согласие представлять интересы экс-президента в Сенате.

Бауэрса Трампу, по данным канала, посоветовал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Она продолжает искать адвокатов для бывшего главы Белого дома.

Представители нижней палаты Конгресса США, которую контролируют демократы, 25 января передали в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. Ему дважды за время пребывания в кресле президента объявляли импичмент. Беспрецедентно также то, что к настоящему времени он уже сложил свои полномочия. Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о событиях 6 января, когда его сторонники штурмовали Капитолий. Процесс импичмента должен стартовать 8 февраля.