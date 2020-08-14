CNN: США отказались помогать России в разработке вакцины от СОVID-19

В материала телеканала говорится, что эти данные им подтвердили «российские официальные лица в Москве». При этом их имена и должности не уточняются. Якобы они утверждали, что Штаты пока не готовы к совместной работе в этой области из-за не совсем доверительных отношений между государствами.

Эти лица также рассказали, что Россия могла бы дать США информацию о вакцине и свое разрешение производить ее там. Источники отметили, что некоторые американские фармацевтические компании хотят больше узнать о российском препарате от коронавируса — «Спутник V».

Также в статье CNN есть комментарий источника из американских провластных структур. Он сказал, что Вашингтон скептически относится к вакцине из РФ и не собирается ее применять у себя. Другой источник уточнил, что у Штатов нет закупленных образцов «Спутник V».

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сказала, что президент США Дональд Трамп знает о созданной в России вакцине от COVID-19.

О регистрации первой в мире вакцине от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат разработали в Национальным исследовательским центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Его клинические испытания прошли в июне и июле. Производство вакцины должно начаться в ближайшие две недели. Препаратом заинтересовались в других странах. В частности, в Бразилии. Там в 2021 году ее хотят начать производить.