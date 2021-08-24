CNN: лидеры G7 рассмотрят вопрос о признании движения «Талибан»*

Лидеры стран G7 во вторник рассмотрят вопрос о признании движения «Талибан»*. Об этом сообщил телеканал CNN.

Вопрос будет обсуждаться на онлайн-встрече. Пока ни одно правительство не признало талибов* официальным правительством Афганистана.

Инициатором обсуждения выступает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Источники CNN сообщили, что, по мнению британского премьера, страны G7 должны выработать единый подход к талибам*. В будущем это позволило бы утвердить план признания нового правительства Афганистана.

Журналисты отметили, что любое решение по вопросу признания может быть использовано в качестве рычага давления на талибов*. Таким образом их принудят соблюдать права человека.​​​​​

Американский президент Джо Байден ранее сказал, что хочет, чтобы к «Талибану»* применялись «суровые условия», особенно из-за того, как талибы* обращаются с женщинами и девочками. В воскресенье Байден сказал, что открыт для применения санкций.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.