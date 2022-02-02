США направят дополнительные войска в страны Восточной Европы для поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за военных действий России на границе с Украиной. Как сообщила CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации, переброску войск одобрил президент США Джо Байден.

Источники журналистов уточнили, что в ближайшее время Пентагон объявит о переброске около 2000 военных в Польшу и входящие в НАТО страны Юго-Восточной Европы, включая Румынию.

Собеседники уточнили, что Пентагон перевел в повышенную боевую готовность 8,5 тысячи военнослужащих на случай оперативного реагирования на непредвиденную ситуацию.

В данный момент в странах Европы находятся несколько десятков тысяч солдат США и НАТО, которые готовы прийти на помощь европейским союзникам. Некоторые из армий развернут уже в ближайшее время. Войска будут действовать на двусторонней основе с принимающими их странами, поскольку НАТО еще не задействовал многонациональные силы реагирования.

Западные СМИ уже несколько месяцев сообщают об активизации российских войск около границ с Украиной. Эти сообщения неоднократно опровергали представители Министерства иностранных дел России и другие официальные лица.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что подобные заявления, раскачивающие ситуацию вокруг Украины, идут от заинтересованных в эскалации конфликта лиц.

Российские власти неоднократно говорили, что у них нет планов нападать на Украину, но официальный Киев много раз просили приступить к реализации Минских соглашений. Вместо того, чтобы подтолкнуть Украину к взятым обязательствам, Запад продолжает поставлять туда оружие. В результате это может перерасти в наступление на самопровозглашенные республики Донбасса.