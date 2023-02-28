Мир 28 февраля 2023, 21:13 «Чувствовал себя униженным». Парализованному пассажиру самолета пришлось ползти на руках до автобуса Daily Mail: парализованный пассажир лайнера не дождался коляски и вполз в автобус на руках Викимедиа

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Парализованный ниже пояса пассажир самолета авиакомпании Ryanair был вынужден на руках ползти до автобуса, не дождавшись инвалидной коляски. Теперь он требует извинений от авиакомпании за унижение, сообщилаDaily Mail.

По информации издания, 27-летний Спенсер Уоттс вместе с семьей летел в Бристоль, но из-за погодных условий самолет направили в Бирмингем. После приземления Уоттс попросил бортпроводников связаться с аэропортом, чтобы ему предоставили инвалидную коляску. Но мужчину никто не встретил и он был вынужден забираться на руках в переполненный пассажирами автобус.

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Представители Ryanair рассказали, что самолет запрашивал специальную помощь, но авиагавань ее не предоставила. В аэропорту ответили, что такого запроса к ним не поступало.

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«Я чувствовал себя таким униженным, когда был вынужден ползти на руках в автобус», — рассказал газете пассажир.

Он заявил, что ждет извинений от Ryanair. иначе «больше не будет с ними летать».

Ранее сообщалось, что в Красноярске самолет АК «Россия» совершил экстренную посадку. Рейс летел из Сочи, в полете произошла разгерметизация салона.