Происшествия 24 февраля 2023, 12:16 Самолет экстренно сел в Красноярске из-за разгерметизации салона СК РФ: причиной экстренной посадки самолета АК «Россия» стала разгерметизация салона РИА «Новости»

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Самолет АК «Россия» совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщили представители пресс-службы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Их процитировал ТАСС.

Поврежденным воздушным судном оказался Boeing-737-800. Рейс FV6876 летел из Сочи в Красноярск.

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Предварительной причиной экстренной посадки стала разгерметизация салона. На борту самолета находились 167 пассажиров, включая 21 ребенка. Их сопровождали восемь членов экипажа. По предварительным данным, при аварийной посадке никто не пострадал.

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Представители АК «Россия» сообщили, что внештатная ситуация произошла за три минуты до начала снижения. Они сказали, что датчик регулировки давления в кабине показал данные вне нормы. Из-за этого члены экипажа решили выпустить в салоне кислородные маски.