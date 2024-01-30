Эксклюзив 30 января 2024, 11:23 «Чудовищный поступок». Захарова — о погроме возле памятника детям блокадного Ленинграда Захарова напомнила о признании блокады Ленинграда геноцидом по решению суда РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила случай вандализма в Ереване, где местный житель устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда. В беседе с «360» дипломат назвала случившееся чудовищным поступком и выразила уверенность, что правоохранители двух стран дадут оценку случившемуся.

«Уверена, правоохранительные органы двух стран дадут этому чудовищному поступку квалификацию», — подчеркнула Захарова.

Реклама

Отдельно она обратила внимание на труды историка Валентина Ковальчука, посоветовав обязательно изучить его произведения. Также дипломат напомнила, что блокада Ленинграда была признана геноцидом.

«Советую прочитать всем труды историка Валентина Ковальчука и ознакомиться с решением Санкт-Петербургского городского суда о признание блокады Ленинграда геноцидом», — подчеркнула представитель МИД.

О погроме около памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване сообщало РИА «Новости». По данным агентства, в минувшую пятницу посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с представителями общественных организаций возложил цветы к этому монументу.

После завершения мероприятия местный житель опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Все это он снимал на видео, а потом опубликовал запись в соцсетях, а также заявил, что «никакой документации о блокаде Ленинграда» нет.

Также вандал высказал недовольство по поводу слов Марии Захаровой, предложившей ранее предоставить ссылку на документ какой-либо международной организации, например ООН, об этнических чистках в Карабахе.