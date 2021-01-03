Чудом не погибли. Семья из США рассказала, как спаслась при падении самолета на свой дом

В американском штате Мичиган 2 января частный легкомоторный самолет упал на жилой дом. Погибли три человека. Семья из пяти человек, которая живет в этом доме, выжила. Они рассказали, что их спасло.

Главными очевидцами происшествия стала семья, живущая в доме, на который упал самолет. Женщина рассказала корреспонденту CNN WDIV, что все члены семьи были в тот момент внутри. Они сидели в гостиной и спорили, какой фильм будут смотреть. Потом решили уйти в другую комнату, и в этот момент на их дом упал самолет. Если бы, по словам американки, они остались в гостиной, то погибших было бы больше. По словам женщины, у них погибла кошка.

Район, в котором произошла авиакатастрофа, находится рядом с аэропортом, и те, кто живут здесь, рассказали интернет-изданию WXYZ Detroit, что они этого давно боялись. Раньше здесь уже разбивались воздушные шары и парапланы, а самолеты всегда летают очень низко.

«Это всегда было моим самым большим страхом. Поскольку здесь есть аэропорт, я знал, что в один прекрасный день один из этих самолетов должен будет упасть по какой-то причине», — сказал сосед Эрик Маллен.

Другой сосед, живущий примерно в квартале от места происшествия, Чейз Саутвик, видел самолет перед крушением. Ему показалось странным, что он летел низко, но мужчина не придал этому значения. Затем он услышал взрыв и увидел клубы дыма.

«Он немного кружил, а потом мы услышали взрыв. Появилось огромное облако белого дыма», — сказал он.

Саутвик отметил, что видел место происшествия. Передняя часть самолета была разрушена. Он испугался, как и другие соседи, что в будущем самолет может упасть и на их дома.

В авиакатастрофе погибли три человека — бывший президент Ассоциации домостроителей Юго-Восточного Мичигана Дэвид Компо, его жена Мишель и сын — студент колледжа Доусон. Владелец самолета Дэвид был опытным, лицензированным пилотом, сообщил The Detroit News.