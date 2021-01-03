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    03 января 2021, 06:03

    Легкомоторный самолет упал на жилой дом в США. Видео

    Анастасия Калинина

    Легкомоторный самолет Piper PA-24 упал на жилой дом, расположенный в округе Окленд американского штата Мичиган. По данным СМИ, есть погибшие среди пассажиров воздушного судна.

    По предварительным данным, двое пассажиров и пилот скончались в результате падения, пишет издание Click On Detrioit. Жильцы дома — семья из пяти человек — смогли вовремя покинуть помещение. Их спасло то, что незадолго до крушения, они переместились в другую комнату.

    Последствия происшествия попали на камеру. После падения дом загорелся, огонь почти полностью охватил здание. Как сообщили изданию пострадавшие, у них в доме осталась кошка, которая, вероятно, умерла. На месте работали спасатели.

    Шериф округа Окленд Майк Бушар завил, что расследование происшествия продолжается. Экспертам предстоит выяснить причины и обстоятельства, из-за которых это могло произойти. Известно, что недалеко находится аэропорт. Но пока неясно, туда ли летел самолет.

    В начале декабря на Украине упал легкомоторный самолет. ЧП случилось около села Гоголев. Пострадали пилот и инструктор.