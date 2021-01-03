Легкомоторный самолет упал на жилой дом в США. Видео

По предварительным данным, двое пассажиров и пилот скончались в результате падения, пишет издание Click On Detrioit. Жильцы дома — семья из пяти человек — смогли вовремя покинуть помещение. Их спасло то, что незадолго до крушения, они переместились в другую комнату.

Последствия происшествия попали на камеру. После падения дом загорелся, огонь почти полностью охватил здание. Как сообщили изданию пострадавшие, у них в доме осталась кошка, которая, вероятно, умерла. На месте работали спасатели.

Шериф округа Окленд Майк Бушар завил, что расследование происшествия продолжается. Экспертам предстоит выяснить причины и обстоятельства, из-за которых это могло произойти. Известно, что недалеко находится аэропорт. Но пока неясно, туда ли летел самолет.

В начале декабря на Украине упал легкомоторный самолет. ЧП случилось около села Гоголев. Пострадали пилот и инструктор.