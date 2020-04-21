«Чрезмерное курение, ожирение и переутомление»: СМИ заявили, что здоровье Ким Чен Ына ухудшилось

Разведка США получила сведения об ухудшении состояния лидера КНДР Ким Чен Ына. Глава Северной Кореи якобы плохо перенес операцию. Американские власти сейчас изучают полученные данные.

Слухи о том, что здоровье Ким Чен Ына пошатнулось, поползли после того, как он пропустил день рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля. За четыре дня до этого северокорейский лидер присутствовал на заседании правительства, уточнил телеканал CNN со ссылкой на правительственный источник.

Южнокорейское издание Daily NK при это заявило, что 12 апреля Ким Чен Ыну провели процедуры, связанные с деятельностью сердечно-сосудистой системы. Они потребовались, так как у политика начались проблемы из-за «чрезмерного курения, ожирения и переутомления». Сейчас глава КНДР якобы восстанавливается на вилле в округе Хянсан.

По данным южнокорейского издания Daily NK, которое цитирует своего источника в Северной Корее, Ким Чен Ын сейчас проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. За ним наблюдают медики.

Эпидемиологическая ситуация в Северной Корее сейчас стабильная. Страна пока не сообщила в ВОЗ ни об одном случае заражения коронавирусом на своей территории.