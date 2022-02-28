Украина потребовала прекратить членство России в Интерполе

Власти Украины призвали Великобританию исключить Россию из Интерпола. Об этом сообщила глава британского МВД Прити Пател на выступлении в парламенте.

«Сегодня правительство Украины направило запрос с требованием приостановить членство России в Интерполе, и мы будем содействовать международным усилиям для этого», — процитировало Пател РИА «Новости».

Ранее в Гомельском районе Белоруссии завершились переговоры делегаций из России и Украины. Представители двух стран отправились в столицы для консультаций. Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, во время переговоров удалось найти важные пункты, по которым возможен прогресс. Второй раунд обсуждения ситуации пройдет в ближайшие дни, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Российский лидер Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции для защиты ДНР и ЛНР утром 24 февраля. Решение последовало за обращением руководителей Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что атаки российских военных не угрожают мирным жителям Украины.