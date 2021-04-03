Члена королевской семьи в Иордании арестовали за попытку госпереворота

Власти Иордании задержали бывшего наследного принца королевства и почти 20 человек после того, как официальные лица назвали их действия «угрозой стабильности страны». Об этом сообщил Washington Post.

Старший сын покойного короля Хусейна принц Хамза бин Хусейн был помещен под домашний арест в своем дворце в Аммане, сообщил изданию сообщил высокопоставленный сотрудник ближневосточной разведки. Это произошло на фоне продолжающегося расследования о предполагаемом заговоре с целью свержения короля Абдаллы II.

Среди других арестованных, по словам чиновника, были еще один член королевской семьи Шариф Хасан, и гражданин Саудовской Аравии Бассем Авадулла.

Хамза был проинформирован о своем задержании высокопоставленными иорданскими военными офицерами. Представитель разведки отметил, что военные прибыли в его дом в сопровождении охраны в тот момент, когда начались другие аресты. В иорданских социальных сетях также сообщалось о масштабных арестах.

Офицер разведки описал план как «хорошо организованный». Он также добавил, что заговорщики, по-видимому, имели «иностранные связи».

По словам представителя разведки, ожидаются дополнительные аресты. Иорданский советник дворца подтвердил, что аресты были произведены в связи с «угрозой стабильности страны».

В январе султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид указом утвердил новый принцип престолонаследия, объявив своего старшего сына Ди Язан бен Хайсам первым в истории страны наследным принцем. До этого момента правящая семья по закону «после освобождения престола» должна была в течение трех дней выбрать его преемника.