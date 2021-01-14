Старший сын султана Омана стал первым в истории страны наследным принцем

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид указом утвердил новый принцип престолонаследия, объявив своего старшего сына Ди Язан бен Хайсам первым в истории страны наследным принцем. До этого момента правящая семья по закону «после освобождения престола» должна была в течение трех дней выбрать его преемника.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, отныне султаном будет автоматически становиться старший сын предыдущего правителя. В случае смерти кронпринца его титул перейдет к его старшему сыну. Если на момент восшествия на престол кронпринц не достигнет 21 года, править будет «назначенный им попечительский совет или совет правящей семьи».

Выпускнику Оксфорда Ди Язану 21 год исполнится 18 августа 2021 года. Сейчас он занимает пост министра культуры, спорта и по делам молодежи.

Предшественник его отца султан Кабус бен Саид Аль Саид правил почти полвека и приходился действующему главе Омана двоюродным братом. У Кабусы не было детей, и Хайсам занял престол решением правящей семьи. На тот момент он был министром культуры и национального наследия.

Сенат США в 2018 году обвинил в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.