Член Совета Федерации ответил на высказывание Путина об отношениях России и США

Своим мнением Пушков поделился на личной странице в Twitter.

«Судя по всему, до окончания президентских выборов в США отношения будут пребывать в этой зоне. Прорывов не предвидится», — подчеркнул сенатор.

Ранее Владимир Путин оценил отношения Москвы и Вашингтона «на троечку» по пятибалльной шкале.