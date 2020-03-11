Член Совета Федерации ответил на высказывание Путина об отношениях России и США
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на оценку, которую лидер России Владимир Путин дал отношениям с США. Об этом сообщило ИА RNS.
Своим мнением Пушков поделился на личной странице в Twitter.
«Судя по всему, до окончания президентских выборов в США отношения будут пребывать в этой зоне. Прорывов не предвидится», — подчеркнул сенатор.
Ранее Владимир Путин оценил отношения Москвы и Вашингтона «на троечку» по пятибалльной шкале.